100 دولة تتفق على قرار موحد ضد الصين

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دعت قرابة 100 دولة، إلى إجراء تحقيق مستقل في أزمة فيروس كورونا المستجد، لا سيما المعالجة الصينية الأولية للوباء التي تعرضت لانتقادات عديدة.

ووفقاً لـ"سي إن إن" الأمريكية، صاغ القرار الاتحاد الأوروبي بعد أن دفعت أستراليا إلى اقتراحه.

وقوبل الأمر برد فعل غاضب من قبل بكين، التي اتهمت أستراليا بالإقدام على خطوة "غير مسؤولة للغاية"، يمكن أن تشوش على التعاون الدولي في مكافحة الوباء الذي يقترب عدد إصاباته حول العالم من 5 ملايين.

وفي أول رد له، أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الاثنين، أن بلاده تعاملت بشفافية من لحظة اكتشاف فيروس كورونا.

وجاءت كلمة الرئيس الصيني في الحفل الافتتاحي للجلسة الـ73 لجمعية الصحة العالمية عبر الفيديو، بناء على دعوة من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وقال بينغ إن منظمة الصحة العالمية يجب أن تقود أي مراجعة حول فيروس كورونا، ودعا ، إلى تضامن دولي في مواجهة جائحة كورونا، وحث على توفير التكنولوجيا والمساعدات الطبية للدول الإفريقية في مواجهة الفيروس.


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