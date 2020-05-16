شركة أمريكية تتوصل إلى علاج "خارق" يقضي على كورونا في 4 أيام

16 مايو 2020 - 05:26 ص

أعلنت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن توصل شركة دواء مقرها كاليفورنيا إلى علاج وصفته بـ"الخارق" يمكن أن يدمر فيروس كورونا في 4 أيام.



وشرحت الشبكة في تقرير لها الطريقة الذكية التي استخدمتها الشركة للوصول إلى هذا العلاج ، حيث أنها اعتادت منذ سنوات الطويلة على إنشاء "بنك للأجسام المضادة" .



وأجرى علماء بالشركة تجارب على فيروس كورونا من خلال استخدام أغلب الأجسام المضادة الموجودة لديهم في البنك .



ولاحظ العلماء أن ثلاثة من الأجسام المضادة يتعاملون مع الفيروس بكفاءة كبيرة إلا أن أحدهم ويُدعى STI-1499 قضى على الفيروس خلال 4 أيام فقط وبنسبة نجاح 100%.



وأشارت الشركة إلى أنها يمكن أن تنتج 200 ألف جرعة شهريا وبالتالي فإن العلاج يمكن أن يكون متوفر بسهولة.



الطريف في الأمر أن العلاج المكتشف يعمل كلقاح كما يعمل كعلاج وممن الممكن أن يتوفر قريبا .



وأشار هنري جي - الرئيس التنفيذي للشركة - إلى نجاح العلاج قائلا: لن نحتاج للتباعد الاجتماعي بعد الآن .. أود القول أن الحل موجود وبنسبة نجاح 100%.



