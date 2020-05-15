بشري سارة.. أول دولة أوربية تعلن انتهاء "كورونا" رسميا

15 مايو 2020 - 11:29 ص

في ظل الأجواء المضطربة التي يعيشها العالم من الخوف من تبعات فيروس"كورونا" المستجد وعدم التوصل إلي لقاح له حتى الآن، أعلنت حكومة سلوفينيا انتهاء وباء "كورونا" رسميا بها لتكون أول دولة أوربية تعلن ذلك رسميا.

و أعلنت السلطات عن تسجيل أقل من 7 إصابات جديدة يوميا بالفيروس كوال الأسبوعين الماضيين، لافتة إلي أن الوافدين من دول الاتحاد الأوربي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي 7 أيام علي الأقل مثلما كان الحال منذ بداية إبريل، حسبما نشرت " الوطن".

و تعتبر سلوفينيا والبالغ عدد سكانها 2 مليون نسمة ،كانت قد سجلت 1964 إصابة بفيروي"كورونا" حتى الآن و 103 وفيات وكان الفيروس قد بدأ في 12 مارس الماضي.