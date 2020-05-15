الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 15 مايو حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري حيث سجل  15.74 .

وسجل الدولار في البنك المركزي  15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.

كما سجل في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.


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