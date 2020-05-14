حواس لـ على جمعة: عشان خاطري اسكت

14 مايو 2020 - 11:18 ص

كشف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، عن خلاف جديد بينه وبين الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق،قائلا: "كان في خلاف سابق بنا وتم إنهاؤه وفجأة وجدته يتحدث في الآثار دون أدلة واضحة" .



وأضاف "حواس"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، أنه بالرغم من تصالحه مع الدكتور علي جمعة، إلا أنه فوجئ به يتحدث عن الملك رمسيس الثاني علي أنه هو فرعون موسي.



ووجه "حواس"، رسالة للدكتور علي جمعة، قائلا: "أنت رجل دين أما بتتكلم في الآثار الناس بتصدقك، عشان خاطري متتكلمش في الآثار تاني واسكت".



وتابع :" الملك رمسيس ليس فرعون موسى، والأبحاث و الدارسات أثبتت ذلك ، مشيرا إلي أنه لا يوجد في الآثار أي دليل علي وجود سيدنا إبراهيم ويوسف".

