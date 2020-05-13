فرنسا.. وفيات كورونا تقترب من 27 ألفا

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فرنسا.. 437 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لهذا الرقم

ارتفعت وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 26 ألفا و991 إثر تسجيل 348 وفاة جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، تسجيل ألفين و478 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 213 ألفا و662.
وبلغ عدد المتعافين 57 ألفا و785، بعد تسجيل تعافي 1118 حالة.
وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 4 ملايين و310 آلاف، توفي منهم نحو 290 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و566 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس. -

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