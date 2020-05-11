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بالفيديو.. 5 إصابات بالرصاص في هجوم على حفل بأمريكا

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الشرطة الأمريكية ارشيفية
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وكالات- الدويني فولي

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أسفر حادث إطلاق نار عشوائي في ولاية تكساس الأمريكية عن إصابة 5 أشخاص في حفل يضم 600 فرد في متنزه.


وأظهر الفيديو الذي سجله أحد شهود العيان، المحتفلين الفارين من موقع الحادث، وهم يهرولون فرارا من الجاني وصوت الرصاص يدوي في الخلفية.


ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سمع شهود العيان نحو 30 رصاصة في حديقة فيليدج كريك في مدينة فورت وورث في الساعة الـ 6:30 مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي.

وكشف الضابط بادي كالزادا أن نحو 600 شخص تجمعوا للاستمتاع بالألعاب النارية، عندما اندلع الحادث، وأطلق مجرم مجهول النار عليهم، وبحسب التقارير، أصيب 5 أشخاص في الحادث، بينهم 2 في حالة حرجة وتم نقلهم إلى المستشفى.


وقال شاهد العيان أدريان جالاردو، والذي يعيش أمام المتنزه إنه سمع ما بين 10 إلى 15 طلقة ورأى الناس يصرخون ويركضون في كل اتجاه، وآخرين يختبئون خلف السيارات.

ورغم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث لكن لم يتم إلى الآن اعتقال أي شخص.


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