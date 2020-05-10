» إفريقيا.. تعافي أكثر من ثلث إصابات كورونا

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تعافى أكثر من ثلث المصابين بفيروس كورونا في القارة السمراء، وفق إحصاءات رسمية.
وارتفعت السبت، إصابات فيروس كورونا في إفريقيا إلى 57 ألفا و746، إثر تسجيل 3 آلاف و719 إصابة جديدة، وفق معطيات حديثة.
وأظهرت معطيات المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها "Africa CDC"، أن حصيلة المتعافين بعموم القارة السمراء، 19 ألفا و351.
وأوضحت المعطيات أن الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 2151 إثر تسجيل 77 وفاة جديدة.
وتصدرت مصر قائمة الوفيات بإفريقيا بـ503، تلتها الجزائر بـ494، والمغرب بـ186، وجنوب إفريقيا بـ178، ونيجيريا بـ117، والكاميرون بـ108.
وجاءت بلدان جنوب إفريقيا ومصر والمغرب والجزائر وغانا ونيجيريا والكاميرون في صدارة قائمة الإصابات.
وإجمالا أصاب كورونا، حتى مساء السبت، أكثر من 4 ملايين و73 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 278 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و417 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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