  • السبت 09 مايو 2020
  • بتوقيت مصر07:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ايطاليا

بشرى سارة من إيطاليا بشأن "كورونا"

الدولار

سعر الدولار يحقق مفاجأة أمام الجنيه اليوم السبت

الداخلية

الداخلية تضبط 4 آلاف شخص خالفوا حظر التجوال

الشيخ «محمد رفعت»

الشيخ «محمد رفعت».. رفض فلوس الملك وثروته مصحف

وزيرة الصحة

«الصحة»: مصر تعاقدت على أول دفعة علاج لـ"كورونا"

الأرصاد

تصل لـ40 درجة.. موجة حر تضرب مصر الأيام المقبلة

كورونا

صيدلي يبتكر علاجًا لـ كورونا ويموت عقب تناوله مباشرة

جونسون

بطلة «هاري بوتر»: مصدومة لأن «بوريس جونسون» لم يمت بكورونا

الفنانة سما المصري

أول قرار من المحكمة في قضية سما المصري

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

«عفة الشباب تضرب في مقتل».. شيخ الأزهر يدق ناقوس الخطر

صيدلي يبتكر علاجًا لـ كورونا ويموت عقب تناوله مباشرة

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

«الصحة»: مصر تعاقدت على أول دفعة علاج لـ"كورونا"

#

أول قرار لـ "آل الشيخ" بعد انتهاء أزمة كورونا

#

طلب عاجل لـ "هالة زايد" باستثناء 4 فئات من مواجهة كورونا

#

نتائج واعدة لعلاج جديد لـ"كورونا" بالإمارات

شهدت الهند واقعة مؤسفة، عندما لقي صيدلي مصرعه بعد تناوله عقارًا ابتكره لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وتوفي الصيدلي الهندي ك. سيفانيسان (47 سنة)، ونقل مديره إلى المستشفى، بعد أن تعاطيا خلطة علاجية حضراها أملا في أن تساعد على الشفاء من مرض "كوفيد-19".

وكان الرجلان يعملان في شركة متخصصة في طب الأعشاب، وجربا العلاج المفترض على نفسيهما وهو مزيج من أكسيد النيتروجين ونيترات الصوديوم، داخل منزل في مدينة تشيناي جنوب شرق الهند.

 وطور سيفانيسان تركيبته بعد إجراء عمليات بحث على الإنترنت، واشترى المكونات من السوق المحلية.

وتشير آخر الإحصائيات في الهند إلى إصابة أكثر من 60 ألف شخص بالفيروس، تزامنا مع فرض البلاد تدابير عزل مشددة في محاولة لاحتواء تفشي الوباء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد اشتباكات مع الأمن.. طائرات ترش مواد مطهرة على مدينة هندية
» تحويل 35 مستشفى حميات وصدر لعزل مصابي كورونا
» كورونا.. الجزائر تسجل 6 وفيات و189 إصابة جديدة
» أول قرار من المحكمة في قضية سما المصري
» شفاء 9 مصابين ببني سويف من كورونا وخروجهم من العزل
» وفاة صيدلاني بجرعة علاجية اخترعها لعلاج كورونا
» وفاة سيدة بكفر الشيخ وضحايا كورونا بالمحافظة يصل لـ21
» زلزال يهز منطقة عسير في السعودية
» شفاء 15 حالة من كورونا وخروجهم من عزل أبي قير
» السعودية تسجل 1704 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"
» اسم مولود يثير أزمة بين عائليتن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:15 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية