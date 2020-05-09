"المصل واللقاح" يكشف موعد ذروة كورونا في مصر

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وكالات- الدويني فولي

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قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن أرقام الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا أمس مرتفعة، لافتا إلى أن الأسبوع الجاري سيكون هو ذروة الإصابات.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن هذه الأرقام نتيجة لتبعات بدأ المواطنين في اتباعها من استهتار في بعض المحافظات، وعدم إدراج المواطنين بخطورة المرحلة، خاصة أن ما حدث قبل شهر رمضان من زحام وتكدس سيكون تبعاته حاليا.

وأوضح أن هناك تحديين للفترة المقبلة الأول تحدي عيد الفطر، والذي قد يشهد تزاحما أو تكالبا، ناصحا بنزول المواطنين حاليا لشراء ملابس وكحك العيد، أما التحدي الثاني يتمثل في مطلع يونيو، وهو بدء فتح الدولة والتعايش مع فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة.

 وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.
 وأضاف أنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

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