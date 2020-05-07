متحدث الحكومة: لا نعاني نقصا في المعدات أو السلع

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نادر سعد
نادر سعد
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المصريون ـ متابعات

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر لا تعانى نقص في المستلزمات أو السلع خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد .
وتابع قائلا:"لم نسمح لعجلة الإنتاج أن تتوقف في ظل الإغلاق الجزئي، ورغم ما تكبدناه خلال الفترة الماضية لم تشهد الأسواق المصرية أي نقص في السلع والمستلزمات".
وأضاف "سعد"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بمصر، تعد ظاهرة سلبية.
وتابع قائلا "ورغم ذلك ومع اقتراب أعداد الإصابة لـ400 إصابة يومياً لم يتخرج عن قدرة قطاع الصحة المصري، مازلنا كحكومة ووزارة صحة ومؤسسات قادرة على استيعاب هذه الأعداد، نتيجة أننا توسعنا في أماكن العزل".
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أجهزة التنفس الصناعي التي تمثل مشكلة للدول التي انهارت صحياً وطبياً في ظل جائحة كورونا، تتوافر لدينا بوفرة،  قائلا  "الى كان في الخدمة فعلياً فيما يخص كورونا 38 جهاز فقط، والدولة تملك 4 آلاف جهاز، الحمد الله مازلنا بعيداً عن أي مشكلة تتعلق الخدمات الصحية".
 

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