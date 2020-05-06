له 18 ابنا من 3 سيدات.. الطبلاوي تزوج في عمر الـ 16عاما

06 مايو 2020 - 10:40 ص

حالة من الحزن شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، منذ الإعلان عن وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء أمس الثلاثاء، لما يتمتع من شعبية واسعة.

وأعلن متحدث نقابة القراء أمس أن الشيخ الطبلاوي توفي بشكل طبيعي بعدما شعر بالتعب خلال إفطار المغرب، لتسطر في ذكراه 60 عاما من العطاء مع القرآن الكريم.

وولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء في مصر، في 14 نوفمبر 1934 بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

ويعد الشيخ الطبلاوي من أهم قراء القرآن الكريم البارزين في تاريخ مصر والعالم الإسلامي.

ولا تختلف أسرة "الطبلاوي" عن باقي أسر مشاهير قراء القرآن الكريم الذين توارثوا المهنة، حيث إن للقارئ 13 ولداً و5 فتيات من 3 زوجات، وكان ولده محمد هو الذي شرب منه التلاوة وتصدر التلاوة بحضور والده في برامج التوك شو والحفلات الخارجية.

لم يقتصر توارث المهنة على نجله محمد الطبلاوي فقط، بل إن حفيدته آية الطبلاوي هي الأخرى سلكت نفس الطريق ولكن من خلال الابتهالات، فجدها الشيخ الطبلاوي كان يحب أن يسمع منها أغاني سعاد محمد، ونصحها بتدريب الأذن جيدًا على السماع الصحيح، بالإضافة إلى سماع الكثير من الإنشاد الديني والابتهالات.

وتخرجت آية في مدرسة الإنشاد الديني، حيث كانت من أوائل الدفعة، بالإضافة إلى دراستها للمقامات الموسيقية عن طريق الابتهالات على يد الشيخ محمود ياسين التهامي، وإيهاب يونس وعلي الهلباوي.





كان "الطبلاوي" قد قال خلال برنامج "ست الحسن" عام 2015، إن نجله عمر "آخر العنقود" يبلغ من العمر 5 سنوات، وأن لديه من الأبناء 8 من الذكور و5 من البنات، وأنه متزوج حاليا من 3 سيدات، وكان في شبابه يشرب كوب سمن بلدي "بارد" حتى آخره.





وأضاف الطبلاوى، "ختمت القرآن وأنا عندي 9 سنين، وذلك في 3 سنوات فقط، ووالدي اشترى خروفا بـ75 قرشًا، وذبحه وقتها وجبنا العيال والتلامذة وسيدنا في الكُتاب".





وعن زواجه، قال الطبلاوى: "تزوجت وأنا عمري 16 سنة، وكنت وحيد والدي وكانوا يريدون واحدة تخدمهم، ووافقت وكنت لا أعرف ما هو الزواج".











