الحكومة تحسم الجدل حول احتفالات العيد وتجديد الحظر

04 مايو 2020 - 11:59 م

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أنه من المتوقع أن يتم تجديد موعد الحظر الذي ينتهي الخميس المقبل بنفس الموعد الذي يبدأ في التاسعة مساء منذ بداية شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أنه لا يتوقع أي تغير في مواعيد حظر التجوال الجزئي الذي من المزمع تجديدة في نهاية الأسبوع وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.



وتوقع في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، أن تقتصر الإجراءات الجديدة التي ستصدر نهاية الأسبوع على إجراءات تخص عودة قطاع الفنادق للعمل طبقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، والذي أقره الاجتماع التنسيقي الخاص بالسياحة منذ يومين.



وحول تعليقه على أعداد الإصابات المتصاعدة الآن، قال المتحدث "لابد أن نتحدث بصراحة ونعترف أن التكدس مازال موجوداً رغم أن تمديد الحظر للتاسعة كان المفترض أنه إجراء احترازي، مشيراً إلى أن التكدس الآن يتركز في الخدمات التي عادت للمواطنين مثل الشهر العقاري الذي بدأ جيداً عندما بدأ تدريجياً بنحو 6 خدمات زيدت مؤخراً، مما أدى لبعض مشاهد الازدحام، وهذه طبيعة الشهر العقاري، وهناك شكاوى من هذه المشاهد وقلة عدد المكاتب المقدمة للخدمة، ولذلك لجأ وزير العدل لإعادة الفترة المسائية، ومن المتوقع أن تؤدي لتراجع الازدحام في الفترة القادمة، مناشداً الجماهير قائلاً "من فضلكم إذا لم تكونوا في حاجة ماسة للتوجه للشهر العقاري والمرور أرجو منكم أن تقوموا بإرجاء زيارتكم حتى يقل الازدحام الفترة القادمة عازياً سبب الازدحام الحالي لغياب الخدمة عن مكاتب الشهر العقاري لمدة أربعين يوما وهذا سبب الازدحام الآن لوجود أمور عالقة لدى المواطنين".



وقال في رسالته للمواطنين "لو كنتوا رايحين تعملوا توكيلات قضايا راجعوا نوع القضية وشوفوا هي من الخدمات الموجودة الآن في المحاكم ولالا ؟ لأن المحاكم الآن تقدم الخدمات بشكل جزئي"، كاشفاً أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق مزيد من الإجراءات الاحترازية في مكاتب الشهر العقاري، مشيراً إلى أن هناك بعض الأفكار المطروحة التي يجري دراستها مثل عدم السماح لتواجد إلا عدد محدود من المواطنين داخل المكاتب، وعندما يتم الانتهاء منهم يدخل آخرون ومع تخصيص أماكن انتظار آدمية ومظلات تحجب أشعة الشمس عن المواطنين.

وحول استعدادات العيد، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن الحديث عن أوضاع العيد سابق لأوانه الآن، لأنه سيأخذ وقتها في اعتباره الأوضاع الخاصة بالوباء في مصر حتى قبل العيد بيومين، وبالتالي من السابق لأوانه التحدث عن أي فتح مجالات في عيد الفطر، وسيحكم ذلك منحى الإصابات وسلوكيات الجماهير، صحيح لدينا عدة تصورات للتعامل مع الأمر، لكن القرار في النهاية سيحكمه الوضع الوبائي قبل العيد موجها رسالة للجماهير".

