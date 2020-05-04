» الصحة العالمية تكشف حقيقة مشاركتها في تقرير تحليلي بمصر

04 مايو 2020 - 11:04 ص

نشرت منظمة الصحة العالمية، توضيحا بشأن مشاركه ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتور جان جبور، في تقرير تحليلي للإصابات بمصر أو أي جهة إعلامية.





ونفت المنظمة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، مشاركته في الفعاليات، عكس ما تداولته وسائل إعلام، موضحة: "بالتالي كل التحاليل المنسوبة إليه لا تمت بصلة إلى ممثل المنظمة، ونطالب جميع الوسائل الإعلامية باستقصاء المعلومات من مصادرها المباشرة والموثوقة".







