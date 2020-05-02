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مقتل 17 شخصًا في أعمال شغب داخل سجن بفنزويلا

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سجن
سجن
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وكالات- الدويني فولي

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فنزويلا

سجن

مقتل

سجناء

وقعت أعمال شغب داخل سجن فنزويلي أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا على الأقل وإصابة تسعة آخرين بجروح بينهم مدير السجن بحسب ما أكد تقرير عسكري.

وأشار التقرير إلى أن "اضطرابات طالت النظام العام" داخل سجن لوس يانوس في غاناري (غرب) عندما أقدم مساجين على خرق "سياج أمني في محاولة هروب جماعي".

ولفت إلى أن حصيلة الضحايا تبلغ حتى الآن 17 قتيلًا وتسعة جرحى ، موضحًا أنها مرشحة للارتفاع.

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