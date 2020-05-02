إسرائيل تعتقل 4 فلسطينيين بالقدس وتعتدي على آخرين

02 مايو 2020 - 01:00 ص

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الجمعة، 4 فلسطينيين في منطقة "باب العامود" وسط القدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.



وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول، أنّ شرطة "حرس الحدود" الإسرائيلية، اعتقلت مواطنا وأبناءه الثلاثة، بعد الاعتداء عليهم في منطقة باب العامود (أحد أبواب المسجد الأقصى).



ولم يتسن معرفة سبب الاعتداء على الشبان أو سبب الاعتقال.



كما اعتدت الشرطة الإسرائيلية على عدد من الفلسطينيين إثر اقتحامها بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة.

