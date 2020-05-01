بشري سارة من المالية للموظفين عن راتب شهر مايو

01 مايو 2020 - 10:10 ص

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف رواتب الموظفين العاملين في الدولة عن شهر مايو مبكرا علي غرار شهر إبريل الماضي.

وأضافت الوزارة في بيانها علي موقع الوزارة الإلكتروني أنها أصدرت توجيهاتها لبدء صرف مرتبات العالمين في الدولة لشهر مايو بداية من 18 مايو وحتى 28 من نفس الشهر وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وللتخفيف التزاحم علي ماكينات الصراف الآلي بدلا من يوم 24 مايو إلي 28 مايو المقبل.

يذكر أن الجهات الحكومية اعتادت صرف مرتبات الموظفين العاملين في الدولة والذي ييبلغ عددهم حوالي 6 مليون موظف بداية من 24 وحتى 28 من كل شهر.