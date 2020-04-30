  • الخميس 30 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
100 جثة متحللة داخل شاحنات بنيويورك

كارثة..100 جثة متحللة داخل شاحنات بنيويورك (فيديو)

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 20 أميرًا من الأسرة الحاكمة بـ"كورونا"

شركة "أسترازينيكا" للأدوية

اتفاق بين شركة أدوية بريطانية و«أوكسفورد» لإنتاج أول لقاح لكورونا

الإعلامية عربية حمادي

فضيحة أخلاقية.. ضبط رجل أعمال شهير تحرش بهذه الإعلامية

عزل

تمديد عزل قرية في كفر الشيخ بسبب تفشي كورونا

انتحار فتاة لادعاء والدها الفشل في التعليم

"المغدورة غادين".. التفاصيل الكاملة لانتحار الفتاة السعودية

جامعة القاهرة

إصابة عميد طب أسنان جامعة القاهرة بفيروس كورونا

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: غياب الرحمة يشعل الحروب ويثير الفوضى

أوليسيا سوبسيتسينا

صور.. وفاة مأساوية لفتاة أثناء احتفالها بإنهاء حظر كورونا

كيف يحمي البيت الأبيض «ترامب» ومساعديه من «كورونا»؟

ترامب: سننتصر على كورونا بلقاح أو بغيره

بلاغ للنائب العام ضد انتصار وبدرية طلبة

الصفحة الأخيرة

انتصار وبدرية طلبة
انتصار وبدرية طلبة
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن

#

بلاغ للنائب العام ضد مقال بالمصري اليوم: "خيانة عظمى"

#

بلاغ للنائب العام ضد إعلامية شهيرة بسبب كورونا

#

بلاغ عاجل للنائب العام ضد "شيكابالا"

انتصار

بلاغ

النائب العام

بدرية طلبة

قدّم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ببلاغ رسمي إلى إدارة حقوق الإنسان، بمكتب النائب العام، ضد مقدمتي برنامج "البروفة"، الممثلتين ?إنتصار?و?بدرية طلبة?، لإهانتهما المباشرة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، من خلال سلوكيات وتعبيرات تسيء لهم ولا تعبر عن ظروفهم بشكل واقعي.

حيث جسّد أحد الممثلين شخصية شاب من ذوي الإعاقة الذهنية، واستخدامه في تخويف الممثل المشارك في إحدى الحلقات من البرنامج.

وطالب المجلس القائمين على صناعة الإعلام? والمحتوى البرامجي والدرامي خلال شهر رمضان، مراجعة الأعمال التي توظف الأشخاص ذوي الإعاقة في السياق الدرامي أو البرامجي، وحذف كل ما يسيء إليهم في هذه الأعمال، قبل عرضها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الحريري": أدعم إسقاط الحكومة
» المخابرات تكذب "ترامب" بشأن انتشار كورونا
» بحكم القضاء.. ألمانيا تستعد لفتح دور العبادة رغم "كورونا"
» ارتفاع كبير في حصيلة كورونا اليومية بألمانيا
» ارتفاع أعداد ضحايا ومصابي كورونا في إيران
» ترامب: سننتصر على كورونا بلقاح أو بغيره
» إصابات كورونا في السعودية تقترب من 23 ألف
» ريال مدريد يحدد رقم خيالى لبيع "رودريجيز"
» الافتاء تجيب: هل تستجاب دعوة العاصي؟
» رسالة عاجلة من وزير القوى العاملة لـ"العمال" في عيدهم
» «سان جيرمان» بطلا للدوري الفرنسي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:39 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية