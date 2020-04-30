صور.. وفاة مأساوية لفتاة أثناء احتفالها بإنهاء حظر كورونا

سقطت فتاة من كازاخستان من ارتفاع 115 قدمًا (35 مترًا)، أثناء التقاطها صورة على حافة جرف، احتفالاً بإنهاء الحظر المنزلي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، لتلقى مصرعها في الحال.
وقع الحادث المأساوي في مدينة أنطاليا، جنوب غرب تركيا، عندما كانت أوليسيا سوبسيتسينا (31 عامًا) تحتفل برفع حالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة، حين انزلقت قدمها على العشب، وسقطت أمام صديقها الذي كان يلتقط صورة لها. ووفق تقارير، فإن الفتاة وصديقتها ذهبا في نزهة في حديقة "دودن" الشهيرة، المعروفة بشلالاتها، وقررا الحصول على لقطة على حافة جرف مع ظهور الشلالات في الخلفية.
وتسلقت فوق سياج الأمان، واتخذت مكانًا لتتصور فيه قبل أن تفقد توازنها لتسقط من على ارتفاع مسافة 115 قدمًا (35 مترًا)، وقامت صديقتها بالاتصال بخدمات الطوارئ على الفور، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وتم العثور على جثة الفتاة وقام رجال الإنقاذ بسحبها من الماء.
وسادت حالة من الحزن بين أصدقائها الذين نعوها بعبارات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت أوليسيا تعمل كمرشد سياحي في المدينة على مدى السنوات الخمس الماضية، وكتبت في إحدى منشوراتها على تطبيق "إنستجرام": "أعجب دائمًا بجمال الطبيعة التركية. هذه هي جنتي." " وسيتم نقل جثمان أوليسيا من تركيا إلى كازاخستان يوم السبت لدفنها في مسقط رأسها.