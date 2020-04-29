» الإعلام اليمني يكشف النقاب عن العائلة الأكثر ثراءاً فى صنعاء

سلطت وكالة "خبر" اليمنية الضوء على الأسرة الأكثر ثراء فى اليمن وهى المعروفة باسم "آل العماد"، لافتة إلى أنها تمتلك العديد من الشركات المختلفة فى مجالات الدواء والتسويق والعقارات .

وأوضحت الوكالة اليمنية أن "آل العماد" تعد نموذجاً للأسر الحوثية التي جمعت ثروات هائلة خلال خمس سنوات من طرق غير مشروعة عبر استغلا نفوذها في سلطة الحوثيين .

وبحسب الوكالة فإن الأسرة تمتلك نحو سبع شركات ومصانع تجارية للصناعات الغذائية والمنظفات والخياطة تم تأسيسها على عدة مراحل، كان آخرها مصنعاً دواء تم تأسيسه فى أكتوبر 2019 وقناة تلفزيونية وإذاعة وصحيفة وشبكة مواقع الكترونية، مشيرة إلى أن أحد قيادات تلك الشركات كان يشغل منصب رقابي مرموق خلال فترة الحرب في اليمن .

وبحسب "خبر" فإن حالة ثراء آل العماد تشير لكيفية تحول آلاف الحوثيين من فقراء معدمين إلى أثرياء يشترون الفلل والأراضي والعمارات فى ظل الأوضاع السيئة التى تمر بها اليمن .