» صورة جديدة للملك سلمان مع ولي العهد تشعل تويتر: الله يحفظهما

29 أبريل 2020 - 06:55 ص

حصدت صورة حديثة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي عهده محمد بن سلمان عددًا كبيرا من الإعجابات عبر تويتر بعدما نشرها الناشط منذر آل الشيخ .



وظهر ولي العهد محمد بن سلمان جالسا في مكتبه ، يشاهد والده الملك سلمان في مؤتمر - الذي بالكاد يظهر في الصورة - أثناء إحدى المراسم في المملكة.



وعلق الناشط السعودي منذر آل الشيخ على الصورة قائلا: المستقبل.



وتنوعت تعليقات السعوديين على الصورة بالدعاء للملك سلمان و ولي عهده، حيث قال أحد المتابعين: بإذن الله ومعه أخوانه حكامنا سنكون للأمام بتعاونه وتكاتفهم لبلادنا و لأمتنا.



وقال آخر: الله يكون بعونه ويقويه ويطول بعمر خادم الحرمين وبعمر ولي العهد محمدبن سلمان.





