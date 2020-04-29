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صورة جديدة للملك سلمان مع ولي العهد تشعل تويتر: الله يحفظهما

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بن سلمان

حصدت صورة حديثة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي عهده محمد بن سلمان عددًا كبيرا من الإعجابات عبر تويتر بعدما نشرها الناشط منذر آل الشيخ .

وظهر ولي العهد محمد بن سلمان جالسا في مكتبه ، يشاهد والده الملك سلمان في مؤتمر - الذي بالكاد يظهر في الصورة - أثناء إحدى المراسم في المملكة.

وعلق الناشط السعودي منذر آل الشيخ على الصورة قائلا: المستقبل.

وتنوعت تعليقات السعوديين على الصورة بالدعاء للملك سلمان و ولي عهده، حيث قال أحد المتابعين: بإذن الله ومعه أخوانه حكامنا سنكون للأمام بتعاونه وتكاتفهم لبلادنا و لأمتنا.

وقال آخر: الله يكون بعونه ويقويه ويطول بعمر خادم الحرمين وبعمر ولي العهد محمدبن سلمان.


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