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كوريا الشمالية.. صحيفة تحسم الجدل حول وفاة "كيم"

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الطيب حسين

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حسمت صحيفة في كوريا الشمالية، الجدل حول وفاة زعيم البلاد كيم جونج أون، بعد أنباء في هذا الصدد يوم أمس.

وقالت الصحيفة إن كيم بعث، الإثنين، رسالة شكر وإشادة بالعاملين في مشروع تطوير أحد الموانئ الساحلية الواقعة شرقي البلاد.

وذكرت صحيفة "رودونغ سينمون" اليومية، إنّ زعيم بيونغ يانغ "أرسل ثناءً إلى العمال الذين كرسوا أنفسهم لبناء مشروع ونسان كالما السياحي".

ولم تشر الصحيفة إلى الطريقة التي أرسل بها جونغ أون رسالته إلى العمال.

غير أن تلك الرسالة المزعومة جاءت بالتزامن مع شائعات تروج لوفاة زعيم بيونج يانج، ونشر وسائل إعلام أمريكية صورا من الأقمار الصناعية قالت إنها تظهر وجود القطار الخاص بــ "بيونغ أون" في منطقة ونسان.

وتداولت شائعات حول وفاة جونج أون وتعرضه لمضاعفات صحية بعد إجرائه عملية جراحية.

والأحد، أكد مسؤول رفيع في كوريا الجنوبية أن زعيم بيونج يانج "على قيد الحياة وفي صحة جيدة".


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