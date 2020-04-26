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دراسة: الطفح الجلدي علامة على الإصابة بكورونا

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حذر خبراء من أن الطفح الجلدي ربما يكون أحد علامات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهو أحد الأعراض التي ظهرت على كثير من المصابين بالفيروس في إيطاليا.
إذ تبين أن واحدًا من كل خمسة مرضى دخلوا المستشفى، كان مصابًا بطفح جلدي وظهرت عليه تغيرات في الجلد، وفي بعض الحالات، قد يكون هذا العلامة الوحيدة أو الأولى للإصابة بالفيروس.

ومن خلال دراسة أجريت على 88 مريضًا بمستشفى "ليكو" في "لومباردي" - أحد أكثر المناطق في إيطاليا التي شهدت حالات إصابة - تبين أن 20 في المائة من المصابين ظهرت عليهم تغيرات في الجلد.

يأتي ذلك على الرغم من أن أيًا منهم لم يتناول أدوية يمكن أن تسبب في حدوث الطفح الجلدي، بينما لاحظ ثمانية من المرضى الـ 18 المصابين بالطفح الجلدي تغيرًا في جلدهم كان ذلك بداية الأعراض لديهم.

وقال البروفيسور هيويل ويليامز، المدير المشارك لمركز الأمراض الجلدية المبنية على الأدلة بجامعة نوتنجهام، إنه يجب البحث عن حدوث التغييرات في البشرة.

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