الصيام بدون سحور يتسبب في هذه الأمراض

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متابعات- أمينة عبد العال

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الرسول

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السحور

شجع الرسول صلي الله عليه وسلم على تناول وجبة السحور لما لها من فوائد مهمة لصحة الإنسان، وأكدت العديد من الدراسات الحديثة أهمية تناول السحور، حيث أشارت إلى أن العديد من الأعراض والأمراض قد تصيب الإنسان إذا لم يتناولها.

ومن أهم هذه الأعراض:

انخفاض مستويات السكر في الجسم وهو ما يسبب الشعور بالتعب الشديد وانخفاض في مستويات الطاقة وبالتالي يكون من الصعب القيام بالمهام اليومية بصورة طبيعية.

الوقاية من الجفاف

عدم تناولها يؤدي إلي نقس المناعة

خلل في التمثيل الغذائي وضعف الحرق

الشعور الزائد بالجوع

الإصابة بالإمساك واضطرابات في الجهاز الهضمي واضطرابات في حركة الأمعاء ما يؤدي إلي الشعور بالتقلصات والانتفاخ.


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