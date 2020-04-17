  • الجمعة 17 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نجل وردة الجزائرية يفجّر مفاجأة:

نجل وردة الجزائرية يفجّر مفاجأة: فعلت هذا الأمر لأجل مايكل جاكسون

المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية

"الجبلاية" تسدل الستار على أزمة "جريشة" و "نور الدين"

قرار جديد .. هذا الأمر سيتم بالمسجد النبوي في رمضان

قرار جديد .. هذا الأمر سيتم بالمسجد النبوي في رمضان

ارشيف

إيقاف لاعب مانشستر سيتى السابق 5 سنوات

الخفافيش تحاصر قرية بالقليوبية.. والأهالي يقتلون العشرات

الخفافيش تحاصر قرية بالقليوبية.. والأهالي يقتلون العشرات

عمرو موسى ينعي "عزة العشماوي" بعبارة مؤثرة

عمرو موسى ينعي "عزة العشماوي" بعبارة مؤثرة

إيفانكا ترامب وزوجها يتجاهلان الحجر بسبب عيد الفصح

إيفانكا ترامب وزوجها يتجاهلان الحجر بسبب عيد الفصح

ارشيف

"الوزراء" ينفى 7 شائعات عن كورونا

مفاجأة.. قصة حب بين رونالدو وكارداشيان قبل10 سنوات

مفاجأة.. قصة حب بين رونالدو وكارداشيان قبل10 سنوات

الغندور

هجوم عنيف من "الغندور" ضد بيومي فؤاد

المالية تعلن إجراءات صرف الرواتب من 19 إبريل

مال وأعمال

وزير المالية
وزير المالية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الحكومة تكشف إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

#

وزارة المالية تزف بشرى سارة للموظفين

#

بريطانيا تعلن عن دعم الأجور لمواجهة تداعيات كورونا

#

بالصور.. تشميع مطاعم وغلق قاعات مخالفة لقرار الحكومة

المالية

المرتبات

19 ابريل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تنسيقًا كاملاً مع القطاع المصرفى لضمان صرف مرتب شهر أبريل الحالى للعاملين بالدولة فى المواعيد المبكرة التى تبدأ اعتبارًا من الأحد 19 أبريل بدلاً من يوم الخميس 23 من الشهر نفسه، معربًا عن تقديره للجهود التى يبذلها القطاع المصرفى فى سبيل إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية دون أن يتأثر ذلك بأجازة البنوك يومى الأحد والاثنين المقبلين.

أضاف أن وزارة المالية أتاحت للبنوك المبالغ المالية اللازمة لصرف مرتب شهر أبريل الحالى للعاملين بالدولة، وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، موضحًا أن ميكنة الموازنة أسهمت فى جدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات، بحيث تكون البداية على أربعة أيام بدلاً من يوم واحد؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن مرتبات العاملين بالدولة ستكون متاحة فى ماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على الماكينات فى الأيام المحددة لبدء الصرف فقط.

كانت وزارة المالية قد أعلنت تقديم مواعيد صرف مرتب شهر أبريل الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الأحد 19 أبريل، وتم تقسيم الوزارت والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تشييع جثمان "العشماوي" إلي مقابر مصر الجديدة
» هل تناول الفسيخ يقى من كورونا؟.. الناظر يجيب‎
» القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير بعدة محافظات
» اتصال تليفوني يصلح بين هيفاء وهبي وأصالة نصري
» نادية الجندي: كورونا قرصة ودن علشان نتوب
» القضاء يقول كلمته الأخيرة عن مسلسلات رمضان بدولة عربية
» حقيقة تعليق الطيران السعودى لنهاية العام
» أميتاب باتشان مهدد بالعمى .. لن تتخيل السبب
» أبلة فاهيتا تحرج فنانة شهيرة بسبب الكوافير
» الاتفاق السعودى يبدى رغبته لشراء أزارو
» عامل مزلقان يعثر على 15 ألف دينار كويتي .. ماذا حدث

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:30 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية