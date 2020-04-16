» تحويل مركز التجارة العالمي بدبى لمستشفى ميداني

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قررت هيئة الصحة بدبي تحويل مركز التجارة العالمي إلى مستشفى ميداني لمصابي فيروس كورونا، حسب ما نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية.

ويتسع المستشفى الميداني لأكثر من 3000 سرير، 800 منها مخصصة للعناية المركزة، وهذا قد يجعله أكبر مستشفى في الشرق الأوسط.

يذكر أن مبنى مركز التجارة العالمي هو من أقدم ناطحات السحاب في المدينة، وتم بناؤه في عام 1979 وقد اعتبر في حينه أطول مبنى في دبي، وظل وجهة للعديد من الزوار كما يعتبر من معالم المدينة الحضارية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع سجلت 412 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 4933 حالة.

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