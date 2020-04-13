» القهوة تقوى المناعة وتحارب الفيروسات بهذه الطريقة

13 أبريل 2020 - 02:48 م

تعتبر القهوة من المشروبات اليومية التي يقبل عليها غالبية البشر سواء كان في الوطن العربي أو الغربي فهي من المشروبات المحببة وهناك العشرات من المحال الخاصة ببيعها في كل حي.

وكشف الخبراء عن علاقة وثيقة بين القهوة وجهاز المناعة فهي لها قدرة علي تقوية المناعة و تقليل التهابات الجسم، كما أنها تحتوي علي مادة الايثلامين التي تزيد من نشاط الخلايا التي تحارب الفيروسات بشكل عام.

وأشار الخبراء إلي أن القهوة تفرز مادة مضادة للأكسدة تعمل علي تقوية مناعة الجسم لكن حذروا من خطورة الإفراط في تناولها ومن الأفضل أن يتم تناولها 3 فناجين في اليوم حتى تحقق النتيجة المنظرة منها لتقوية المناعة.