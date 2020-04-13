» مصرع فنانة شهيرة بجرعة زائدة من المخدرات

أفادت الشرطة بمصرع الفنانة ومقدمة البرامج التليفزيونية الشهيرة في الهند "فيشوا شانتي" في ظروف غامضة في منزلها.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن السبب وراء الوفاة ناتج عن سقوطها وفقدانها للوعي، وذلك لتناولها جرعات زائدة من المشروبات الكحولية التى أدت إلى فقدانها للوعى.

وكشف بعض المقربين منها عن ظنهم بأنها انتحرت بسبب حالة من الاكتئاب التى أصابتها لمرورها بضائقة مادية تعاني منها وخصوصًا مع فرض إجراءات الحجر لانتشار فيروس كورونا.

وكان قد تم استجواب عدد من جيرانها الذين أفادوا بأنها لم تخرج من منزلها منذ 4 أيام وأنها تتبع قواعد الحجر الصحي.