رسالة نارية من وائل جمعة لـ أحمد فتحي بعد انتقاله رسميا لبيراميدز

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أحمد فتحي
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وجه وائل جمعة - أسطورة النادي الأهلي - رسالة إلى لاعب الفريق المنضم حديثا لبيراميدز .

وقال "جمعة" عبر حسابه بـ"تويتر" : نهاية مشوار أحمد فتحي مع الأهلي وانتقاله إلى بيراميدز .. شكرا أحمد فتحي على الفترة التي قضيتها داخل جدران نادينا العزيز ودافعت عنه بكل فخر وإخلاص.

وأضاف: النادي الأهلي لم يقصر في محاولة الاحتفاظ بك لكنه في النهاية اختيارك ولابد من احترامه.

وكان نادي بيراميدز أعلن بصفة رسمية انتقال أحمد فتحي إلى الفريق في صفقة انتقال حر.

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