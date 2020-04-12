رسالة نارية من وائل جمعة لـ أحمد فتحي بعد انتقاله رسميا لبيراميدز

12 أبريل 2020 - 05:48 ص

وجه وائل جمعة - أسطورة النادي الأهلي - رسالة إلى لاعب الفريق المنضم حديثا لبيراميدز .



وقال "جمعة" عبر حسابه بـ"تويتر" : نهاية مشوار أحمد فتحي مع الأهلي وانتقاله إلى بيراميدز .. شكرا أحمد فتحي على الفترة التي قضيتها داخل جدران نادينا العزيز ودافعت عنه بكل فخر وإخلاص.



وأضاف: النادي الأهلي لم يقصر في محاولة الاحتفاظ بك لكنه في النهاية اختيارك ولابد من احترامه.



وكان نادي بيراميدز أعلن بصفة رسمية انتقال أحمد فتحي إلى الفريق في صفقة انتقال حر.



