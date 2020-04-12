رسالة نارية من وائل جمعة لـ أحمد فتحي بعد انتقاله رسميا لبيراميدز

أحمد عادل شعبان
وجه وائل جمعة - أسطورة النادي الأهلي - رسالة إلى لاعب الفريق المنضم حديثا لبيراميدز .
وقال "جمعة" عبر حسابه بـ"تويتر" : نهاية مشوار أحمد فتحي مع الأهلي وانتقاله إلى بيراميدز .. شكرا أحمد فتحي على الفترة التي قضيتها داخل جدران نادينا العزيز ودافعت عنه بكل فخر وإخلاص.
وأضاف: النادي الأهلي لم يقصر في محاولة الاحتفاظ بك لكنه في النهاية اختيارك ولابد من احترامه.
وكان نادي بيراميدز أعلن بصفة رسمية انتقال أحمد فتحي إلى الفريق في صفقة انتقال حر.
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