صديقة «كريستيانو رونالدو» السابقة تواعد منافسه في الدوري الإيطالي

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فتحي مجدي

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دخلت ملكة جمال إسبانيا السابقة، ديزيريه كورديرو بعد انفصالها عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في عام 2016 في علاقة مع جناح لاتسيو الإيطالي، الأرجنتيني خواكين كوريا.

كانت ملكة جمال إسبانيا في عام 2014 البالغة من العمر (25 سنة) ارتبطت بعلاقة مع رونالدو استمرت لبضعة أشهر في عام 2016، عندما كان الأخير لا يزال لاعبًا في صفوف ريال مدريد الإسباني، لكنهما سرعان ما انفصلا.

وعقب ذلك، أقامت "كورديرو" علاقة مع نجم لاتسيو، خواكين كوريا، حيث احتفلا مؤخرًا بذكرى مرور عامين على علاقتهما. وبالإضافة إلى رونالدو وكوريا، كانت في السابق على علاقة بنجم ريال بيتيس السابقـ إنزو رينيلا وألفارو رويز، نجل فرناندو هييرو.

أما رونالدو، فهو في علاقة مع الأرجنتينية جورجينا رودريجيز البالغة من العمر 26 عامًا، بعد أن بدأت المواعدة بينهما في عام 2017. وقال اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا إنه سوف يتزوج رودريجيز يومًا ما. وصرح: "لقد ساعدتني كثيرًا. بالطبع، أنا أحبها. سنتزوج يوما ما بالتأكيد. إنه حلم أمي أيضًا. لذا يومًا ما سأتزوجها".


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