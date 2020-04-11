  • السبت 11 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

جامعة أوكسفورد تزف بشرى للعالم بشأن علاج كورونا

كاريكا

كورونا يفجع "عصام كاريكا" بموت مفاجئ

أمل حجازي

بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بـ"الترانيم"

المفتي ينعي عالم الاجتماع الكبير علي ليلة

المفتي يصدر بيانًا عاجلًا بشأن رفض دفن "شهداء كورونا"

مصطفى خليل

وفاة رجل الأعمال مصطفى خليل بـ"كورونا" بعد تبرعه بثروته

جامعة أكسفورد

الإعلان عن موعد طرح عقار "كورونا"

الملك سلمان وولي العهد

دعوة للصلح إلى الملك سلمان وولي العهد.. هذه تفاصيلها

شعار منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تدرس عودة الإصابة لمتعافين من "كورونا"

كورونا

دولة عربية وحيدة لم تسجل أي إصابة بـ"كورونا"

جونسون

بريطانيا.. "جونسون" يلجأ للأفلام بعد خروجه من العناية المركزة

بالعراق..

مريض سرطان يتعافى من "كورونا"

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

ساويرس مستهزئا بكورونا: غير معقول أن يمنعنا من العمل

#

لماذا تتعافى الأغلبية من «كورونا» ويموت البعض الآخر به؟

#

تسعة مليارديرات في الصين يخرجون فائزين من أزمة كورونا

#

كورونا.. وفاة ثالثة بالأردن وإصابات تونس ترتفع لـ312

أعلنت صحة محافظة أربيل في كردستان العراق اليوم السبت، عن الشفاء التام لمريض بالسرطان من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام للصحة دلوفان محمد، إن "المصاب يبلغ من العمر 49 عاما، وأنه مكث في المستشفى 20 يوما، قبل أن تثبت الفحوصات المختبرية اكتسابه الشفاء التام من الفيروس".

وأضاف، أنه "بالرغم من أن العلم يؤكد أن الفيروس يشكل تهديدا أكبر لكبار السن، والذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة، إلا أن الفحوصات الأخيرة للمريض بالسرطان والذي أصيب بكورونا جاءت سلبية، وأكدت خلوه من الفيروس".

ووصلت الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان العراق حتى يوم السبت، إلى 325 إصابة، منها 145 حالة شفاء، و4 حالات وفاة كان آخرها امرأة تبلغ من العمر 65 عاما.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأمن يلقي القبض على 22 في واقعة شبرا البهو
» برشلونة ومانشستر سيتي يتبادلان نجميهما
» الأزهر للفتوى: «التَّنَمُّر ضدّ مُصابي كُورونا سُلوكٌ مرفوضٌ ومُحرَّمٌ»
» تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى قطر
» صورة نادرة لـ يوسف داوود تشعل مواقع التواصل
» فنان شهير يعلن عن تعافيه من كورونا
» بعد تفشي كورونا.. قرار جديد لنتنياهو في إسرائيل
» فنانة شهيرة تثير الجدل بفيديو عبر "تيك توك"
» "تريزيجيه" يكشف موقفه من الرحيل عن أستون فيلا
» شاهد.. مقيم يسقط جثة هامدة بالكويت
» القبض على شرطي وعشيقته بسبب فيديو هز الـ"تيك توك"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:26 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية