بعد انتشار الوباء.. إثيوبيا تفاجئ الجميع بموقفها من استكمال سد النهضة

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محمد فضل- متابعات

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صرح وزير الدولة الإثيوبي للشؤون المالية، أيوب تيكالين، بأن بلاده ماضية في بناء سد النهضة، وذلك على الرغم من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن تيكالين قوله في مؤتمر عبر الهاتف "إن استكمال ما سيكون أكبر خزان للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وملؤه وإنتاج الكهرباء منه هو أولوية أولى بالنسبة لإثيوبيا".

وقال أيوب إننا "قد نعيد ترتيب أولويات مشروعات بسبب هذه الأزمة، سد النهضة الإثيوبي العظيم، أؤكد لكم، انه ليس واحدا منها.. نحن ماضون في الالتزام بالجدول الزمني. وسنملأ السد وسنبدأ في توليد الطاقة".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن، الأربعاء الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال بيان صادر عن رئيس الوزراء الإثيوبي إنه نظرا لخطورة فيروس "كورونا" المستجد، فإن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ وفقا للمادة 93 من الدستور، ودعا أحمد المواطنين إلى اتباع الإجراءات، التي ستصدر لتحديد حالة الشركات المملوكة للدولة.

وكانت إثيوبيا أعلنت، السبت الماضي، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد وهي لامرأة عمرها 60 عاما.


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