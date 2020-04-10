طبيبة تحرر محضرًا ضد جيرانها و السبب كورونا

10 أبريل 2020 - 09:55 ص

حررت الدكتورة دينا مجدي، طبيبة أمراض جلدية بمستشفى حميات الإسماعيلية، محضرًا ضد جيرانها بعد أن اعترضوا على وجودها في مسكنها، بسبب عملها اعتبارا أنها ستنقل عدوي فيروس كورونا لهم.



وقالت "مجدي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية"دي إم سي" ، بعض الجيران ادعوا أنها تتحفظ على حالة مصابة بفيروس كورونا في منزلها.



وأضافت ،بأن بعض الجيران تحدثوا معها بأسلوب غير لائق حتى تترك منزلها؛ لأنهم يعتقدون أنها مصدر عدوى لفيروس كورنا،الأمر الذي دفعها لتحرير محضرا ضدهم، مؤكدة أنه يجب زيادة الوعي في هذه الفترة، حتى لا يتسبب المواطنين في أذى نفسي للأطباء والمرضى.



و أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.

