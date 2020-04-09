بريطانيا.. 881 وفاة بكورونا في يوم ترفع الحصيلة إلى 7978

09 أبريل 2020 - 10:00 م

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، الخميس، ارتفاع وفيات كورونا في البلاد إلى 7 آلاف و978، بعد تسجيل 881 حالة وفاة في يوم.



وقالت في بيان إن إجمالي الأشخاص الذي خضعوا لاختبار كورونا بلغ 243421، تأكد إصابة 65077 منهم بالفيروس، فيما توفي 7978 شخص.

بدوره أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن الحجر الصحي المفروض في عموم البلاد سيستمر، على أن يعاد النظر في الأمر بعد أسبوع.