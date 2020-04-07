» المالية: صرف 30% من مستحقات المصدرين بحد أدنى 5 ملايين جنيه

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وزير المالية
وزير المالية
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متابعات- أمينة عبد العال

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المالية

مصطفى مدبولى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمساندة  القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا.

قال الوزير إنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية، سيتم استثناء الشركات المصدرة من تقديم شهادة الموقف الضريبي لصرف مستحقاتها لدي صندوق دعم وتنمية الصادرات حتى نهاية يونيه المقبل، إلى جانب صرف كامل مستحقات المصدرين لدي صندوق دعم وتنمية الصادرات، وذلك علي 3 شرائح كل شريحة 10% بدأت من يوليو الماضي وحتي 5 ملايين جنيه؛ دعمًا للمصدرين والشركات في مواجهة الأزمة الراهنة.

أشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لسرعة الانتهاء من صرف الدفعة الأولى بنسبة 20% من مستحقات الشركات المصدرة التي وقعت بروتوكولات تسوية مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة تحت مبادرة الاستثمار دون التقيد بشرط تقديم شهادة بالموقف الضريبي من المأمورية التابع لها تفيد بعدم وجود مديونية واجبة السداد كشرط لصرف المستحقات.

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