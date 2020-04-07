الجنيه الإسترليني يهبط بعد نقل جونسون إلى العناية المركزة

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المصريون ووكالات

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هبط سعر الجنيه الاسترليني إلى 1.224 دولار من 1.230 دولار في وقت سابق، بعد تقرير عن نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة.
وحسب «رويترز» قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن جونسون نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى بعد أن تدهورت أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعاني منه.
وأضاف البيان أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه.
قال متحدث باسم مكتب جونسون إنه «خلال فترة ما بعد الظهر، تدهورت حالة رئيس الوزراء، وبناءً على نصيحة فريقه الطبي، تم نقله إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى. وطلب من وزير الخارجية، أن ينوب عنه عند الضرورة».
كما جاء في البيان: «منذ مساء الأحد، كان رئيس الوزراء تحت رعاية الأطباء في مستشفى سانت توماس في لندن، بعد أن اعترف بالأعراض المستمرة للفيروس. خلال فترة بعد ظهر اليوم، ساءت حالته، وبناءً على نصيحة فريقه الطبي، تم نقله إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى».

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