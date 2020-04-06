» هجوم إرهابي يودي بحياة 22 جنديا فى مالي

قُتل 22 جنديا في صفوف الجيش المالي، في هجوم إرهابي على معسكر بامبا شمال البلاد .

وأوضحت مصادر محلية الاثنين، أن إرهابيين مرتبطين بتنظيم القاعدة، نفذوا هجوما على معسكر بامبا الواقع في منطقة "صباح غاو ".

وأضافت المصادر أن الهجوم خلّف أضرارا كبيرة بالمعدات العسكرية الموجودة في المعسكر، إلى جانب القتلى .

وأشارت المصادر المحلية إلى احتمال زيادة عدد القتلى جراء الهجوم الإرهابي .

يذكر أن الأجزاء الشمالية من مالي تشهد منذ عام 2012، هجمات إرهابية واشتباكات مع جماعات انفصالية . -