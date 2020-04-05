» "عبد العال" يعلن أولى صفقات المارد الأحمر

محمد عبد الحارس
أعلن رضا عبد العال، أولى صفقات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال "عبد العال" النادي الأهلي حسم بالفعل التعاقد مع رجب بكار الظهير الأيمن لفريق بيراميدز.
وأضاف أن رجب بكار سيكون خليفة أحمد فتحي فى الأهلى، والذى قرر الرحيل مع نهاية الموسم الكروى الجاري وانتهاء تعاقده مع المارد الأحمر.
وكان يراميدز نجح فى الوصول إلى اتفاق نهائى مع لاعبي الأهلي شريف إكرامى حارس المرمى وأحمد فتحي النجم المخضرم للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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