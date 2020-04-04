بعد 50 عامًا من زواجهما.. يتوفيان بفارق ست دقائق بكورونا

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فتحي مجدي

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توفي زوجان أمريكيان في السبعينات من عمرهما، بعد زواج دام لأكثر من 50 عامًا بفارق بينهما في غضون ست دقائق من بعضهما البعض، بعد الإصابة بفيروس كورونا.

واحتحز "ستيوارت" و"أدريان بيكر"، البالغان من العمر 74 و 72 ، في غرفة واحدة بمستشفى في ولاية فلوريدا، حيث تم تشخيص إصابتهما بفيروس (Covid-19 ).

وكان الزوجان بصحة جيدة قبل أن يصابا الفيروس منذ حوالي ثلاثة أسابيع، وماتا يوم الأحد، بفارق دقائق معدودة.

وحث "بودي" (41 عامًا) الذي أصابته وفاة والديه بالصدمة، الناس على التعامل مع الفيروس المميت على محمل الجد، والبقاء في المنزل لإنقاذ أرواحهم.

وأضاف في تصريحات إلى شبكة CNN ، أن والديه مرضا في البداية قبل حالة الإغلاق التي شهدها العالم، وفي المراحل الأولى لم يكن لديهما أي فكرة عن خطورة الحالة، ونصحهما الطبيب بالذهاب إلى المستشفى، حيث طلب منهما العزل الذاتي.

غير أن حالة "ستيوارت" تدهورت، إذ كان لا بد من إعادة إدخاله إلى المستشفى، وتلقى نجله مكالمة تفيد بأن والده لن يتعافى، وقرر أخذ والدته إلى المستشفى كإجراء وقائي. وفي غضون 45 دقيقة تم تسجيل وصولها، وأعلن الأطباء أنه لا يمكن إنقاذها أيضًا.

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