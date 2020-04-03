أول تعليق من الأوقاف على إقامة صلاة الجمعة بأكتوبر

علق الدكتور رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، جابر طايع، على إقامة صلاة الجمعة في أحد المساجد بمنطقة حدائق أكتوبر، ومخالفة قرار وزارة الأوقاف بمنع صلاة الجماعة وغلق المساجد.

وقال "طايع": "تم رصد مخالفة اليوم لقرار غلق المساجد وتم على الفور إنهاء خدمة المسئول عن المسجد".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"،: "لا أعلم ما هو فكر الذين أقاموا الصلاة في المساجد في هذه الظروف ولكن لاشك أنهم مغيبين لا يعلمون ما يفعلون".

وبدوره، ناشد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، رسالة للمواطنين، بضرورة الثقة في قرارات وزارة الأوقاف والالتزام بالبقاء في المنزل حتى تنكشف هذه الغمة ويرفع الله البلاء".