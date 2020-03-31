» "كورونا" يطال نصف العاملين في سفارة إسرائيل بمدريد

31 مارس 2020 - 10:30 م

قال دبلوماسي إسرائيلي، الثلاثاء، إن نصف العاملين في سفارة بلاده بإسبانيا أصيبوا بفيروس كورونا.



جاء ذلك وفق ما أفاد به لصحيفة "يديعوت أحرونوت" نائب السفير الإسرائيلي في مدريد "أساف موران" والذي أصيب هو وزوجته بالفيروس.

وقال "موران" إنه تم تشخيص إصابة أحد الدبلوماسيين الإسرائيليين أولا إلى جانب عاملة إسبانية.

وأضاف أن الاثنين خالطا نصف موظفي السفارة، بما في ذلك 3 دبلوماسيين أصيبوا هم وزوجاتهم، وعمال إسرائيليين، وآخرين إسبان.

ولفت إلى أن السفارة أغلقت أبوابها منذ نحو 3 أسابيع، مع تسجيل أول إصابتين.

ووصل إجمالي من أصيبوا داخل السفارة الإسرائيلية في مدريد من 18 إلى 20 شخصا ظهرت عليهم أعراض كورونا، إضافة إلى 5 آخرين لم تظهر عليهم الأعراض لكن تبين بعد الفحوصات أنهم حاملين للفيروس.

وأوضح الدبلوماسي الإسرائيلي : "استغرق الأمر منا 24 ساعة من اللحظة التي أدركنا فيها أن هناك شخصا مريضا في السفارة وحتى انتقلنا للعمل من المنازل".

وقال إنه في الساعات الـ 24 هذه وقعت الإصابات بالجملة بين طاقم السفارة، مضيفا "هناك من لم تنتقل إليه العدوى، لكن 50 بالمائة أصيبوا".

وتعد إسبانيا إحدى بؤر تفشي الوباء في القارة الأوروبية، وسجلت في وقت سابق الثلاثاء، 849 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات في البلاد 8 آلاف و189 حالة.

ووفق معطيات الصحة الإسبانية ارتفع عدد الإصابات إلى 94 ألفا و417 بعد تسجيل 9 آلاف و222 حالة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.