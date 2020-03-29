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طارق عامر

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"المركزي": انخفاض الدولار خلال الفترة المقبلة "وارد"

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طارق عامر
طارق عامر
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المصريون ـ متابعات

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قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن انخفاض الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة وارد .
وأضاف عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن قطاع التمويل العقاري في مصر يبلغ 35 مليار جنيه من ودائع 5 تريليون جنيه.
وتابع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، « لدينا سيولة زائدة عن اللزوم» متابعا نطالب مسئولي البنوك لتوظيفها وهذه حالة نادرة في الدول الناشئة.

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