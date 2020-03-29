"المركزي": انخفاض الدولار خلال الفترة المقبلة "وارد"

29 مارس 2020 - 11:00 م

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن انخفاض الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة وارد .



وأضاف عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن قطاع التمويل العقاري في مصر يبلغ 35 مليار جنيه من ودائع 5 تريليون جنيه.

