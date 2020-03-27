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مصرع 14 من آكلي لحوم البشر

بعد أكلهم صيني مصابا بكورونا.. مصرع 14 من آكلي لحوم البشر

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بعد أكلهم صيني مصابا بكورونا.. مصرع 14 من آكلي لحوم البشر

عرب وعالم

مصرع 14 من آكلي لحوم البشر
مصرع 14 من آكلي لحوم البشر
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عبد القادر وحيد- متابعات

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كورونا

مهندس صينى

بابوا غينيا

مصرع 14

لحوم البشر

في واقعة مثيرة ونادرة،  لقى 14 فردا مصرعهم، بعد أكلهم لشخص صيني مصاب بكورونا.

وكان 14 شخصا من قبيلة آكلى لحوم البشر فى بابوا غينيا، ، قد لقوا مصرعهم، متأثرين بفيروس كورونا، بعد نتقالهم لهم أثر تناولهم لمهندس صيني كان يعمل في شركة تعمل بالبلاد.

وبحسب ما صرحت به السلطات الحكومية في غينيا، فإن حوالي 87 فردا من قبيلة كورواى المعزولة، أصيبوا بفيروس كورونا بسبب مشاركتهم في وليمة المهندس الصيني.

ونقلت عن بعض أفراد القبيلة أنهم مرضوا بعد تناول روح الشر الصفراء وهى إنسان.

وأفاد الملازم جيمس مانينج من شرطة بابوا غينيا الجديدة بأن الحادثة فسرت سبب اختفاء المهندس الصيني ووجينج البالغ من العمر 57 عاما في المنطقة نهاية فبراير الماضى بعد الإبلاغ عن فقدانه من قبل شركته التي تعمل بالبلاد.


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