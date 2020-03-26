» «مارادونا» يخضع للحجر الصحي

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استجاب نجم كرة القدم الأرجنتيني السابق، "دييجو مارادونا" لنصيحة طبيبه الخاص بضرورة الخضوع للعزل الذاتي، قبل أن تفرض الحكومة الأرجنتينية حظرًا مع انتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور "ليوبولدو لوك" حذر "مارادونا" من أنه معرض بشدة لخطر الإصابة بفيروس ( Covid-19 ) قبل أيام من فرض الحجر الصحي في الأرجنتين، ليستجيب لتحذيره ويدخل في عزلة ذاتية.

وقال "مارادونا" (59 عامًا)، وهو مدرب "جيمساسيا دي لا بلاتا"، إنه لن يخاطر بالإصابة بالوباء، بعد أن عانى من مشاكل خطيرة في القلب عام 2000.

وخضع مارادونا للعزلة الذاتية في منزله الفاخر في مقاطعة "بيلا فيستا" في "بوينس آيرس"، وهو يحاول الآن كسر الملل بمشاهدة البرامج الرياضية على شاشة التلفزيون.

يذكر أن مارادونا عانى من مشاكل صحية خطيرة قبل 19 عامًا جراء إصابته باضطرابات في القلب، وهو يعمل بكفاءة تصل إلى 38 في المائة فقط، فضلاً عن أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

قال الدكتور لوك: "إن دييجو يدرك تمامًا وضعه ويدرك أهمية البقاء في المنزل واتباع الإرشادات. عندما رأينا أن هناك قرارًا مرتقبًا بفرض الحجر الصحي، قررنا عدم انتظار الإعلان الرسمي، وجعله يبقى في المنزل".

وأشار إلى أنه "يتناول الفيتامينات والمكملات المعدنية ويعتني به مساعدوه الذين يعملون معه من دون مغادرة المنزل.


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