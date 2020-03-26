تفاصيل صادمة.. سيدة تشنق طفلها

26 مارس 2020 - 10:30 ص

في واقعة نادرة ومؤلمة، أقدمت سيدة في محافظة سوهاج على شنق طفلها، انتقاما من زوجها، والذي يريد الزواج من أخرى.

وفي التفاصيل بحسب ما أفادت تحقيقات النيابة العامة فإن الجريمة كشفت على يد الزوج الذي شاهد نجله جثة هامدة داخل منزله.

وعندما رأى الزوج طقله جثة معلقة، قام بالاعتداء على زوجته وإبلاغ الشرطة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة اعترفت بقولها: "حرقت قلب أبوه عليه بس ندمت على اللي حصل ده ابني برضو".

كما اعترفت بتفاصيل الجريمة أمام رجال المباحث، ودخلت المتهمة"منى.ك" 33 عاما، في وصلة من البكاء على رحيل ابنها.

وتابعت: إن ابنتها تعاني من مرض نفسي، بسبب خلافاتها مع زوجها، وأنها تقيم لديها لوجود مشاكل مع زوجها، وتهديده لها بالزواج من أخرى، وأنها كانت في حالة هياج عصبي وقت الواقعة.

وقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل بقرية المجابرة.

على الفور انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين مصرع الطفل "أحمد. م" 3 سنوات.

كما تبين من معاينة رجال المباحث وجود آثار خنق حول الرقبة.

تم إخطار النيابة العامة، ونقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.