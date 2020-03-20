» الصين تتخذ قرارا جديدا لدعم اقتصادها

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قرار

الخليفية

شعب الصين

أبقى بنك الشعب الصيني معدل الفائدة على القروض، دون تغيير مخالفا للتوقعات التى أشارت إلى مزيد من التسهيل النقدي في ظل مكافحة تداعيات فيروس كورونا.

وأبقى البنك معدل الفائدة على القروض لأجل عام عند 4.05% وكذلك علي أجل 5 سنوات LPR عند 4.75%.

وتشير تقديرات الأسواق إلى أن بنك الشعب الصيني أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير بسبب اعتقاده أن الأخيرة كافية لمساعدة الاقتصاد على المدى القريب وذلك بعد أن خفض البنك المركزي الأسبوع الماضي مقدار الاحتياطيات التي تحتاجها البنوك التجارية للاحتفاظ بها.


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