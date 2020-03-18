الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع المصريون لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 مارس حالة من الاستقرار حيث سجل في المعاملات الصباحية 15.75 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه، وسجل في بنك مصر15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.
ظهر12:08 م
فجر
04:43
شروق
06:06
ظهر
12:08
عصر
15:34
مغرب
18:10
عشاء
19:40