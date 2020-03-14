» هل البرق والرعد غضب من الله؟.. الإفتاء تجيب

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منخفض التنين

الرعد و البرق

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول فيه صاحبه: "هل البرق والرعد يعبران عن غضب الله وهل يحق لي الخوف منه"؟.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه يحق للإنسان عند حدوث البرق والرعد أن يخاف، مشيرًا إلى أن السيدة عائشة روت أنه عند حدوث البرق والرعد فى زمن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه كان خائفًا وكان لديه ريبة وتخوف وكان يدخل عليها ويخرج من توتره.

وأضاف "عثمان" أنه يجب على الإنسان عند سماع البرق والرعد أن يستغفر ربه وأن يسأل ربه العافية، من أهوال يوم القيامة وعليه أن يسأل ربه رفع الغضب والعذاب وما نحو ذلك.

وشهدت محافظات الجمهورية، حالة من الطقس السيئ منذ صباح أول أمس الخميس، حيث ضرب "منخفض التنين" مختلف محافظات الجمهورية، وسقطت الأمطار تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة على القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدة محافظات.

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