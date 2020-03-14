أول دولة إسلامية تعلن إلغاء فريضة الحج هذا العام

14 مارس 2020 - 12:42 م

أعلنت دولة إسلامية إلغاء فريضة الحج لمواطنيها هذا العام بسبب تفسي فيروس كورونا.

وقالت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية، إنّ السلطات السنغالية تستعد لإعلان قرار بإلغاء موسم الحج لمواطنيها تفادياً لتفشي فيروس كورونا بينهم.

وأضافت الصحيفة أن ":القرار تم اتخاذه بعد تفكير طويل من جانب السلطات السنغالية، وبعد قراءة التداعيات والمخاطر التي قد تلحق مواطنيها جراء المشاركة في أداء مناسك الحج لهذا العام، بالنظر إلى الانتشار الواسع للفيروس وغياب لقاح مضادّ له حتى الساعة".

وتابعت أن وزير الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج أمادو با، سيعلن رسميًا هذا القرار في غضون ساعات، وسيبلغ سفير المملكة العربية السعودية في داكار به“.

وكانت المملكة العربية السعودية، قررت إيقاف العمرة للمواطنين والمقيمين بشكل مؤقت، بناء على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس "كورونا".

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن القرار ستتم مراجعته بشكل مستمر، وإيقاف العمل به "متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه".

و"يأتي القرار الوقائي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين"، وفقا لـ"واس".

كما يأتي "اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات السعودية لمنع انتشار الفيروس في المملكة، واستكمالا للجهود التي تم اتخاذها، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين".