» "بوسة علي الخد" تنهي حياة رضيع

14 مارس 2020 - 12:09 م

بالرغم من التحذيرات التي يطلقها الأطباء من تقبيل الأطفال في السن الصغيرة إلا أن هذه النصائح لا تجد من يسمعها، وللأسف الشديد تسببت قبلة لطفل رضيع يبلغ من العمر 6 شهور في وفاته.

والقبلة المميتة التي تعرض لها الطفل "لينكولن" تسببت في إصابته بـ"الهربس"، حيث اكتشفت الأم ستيفاني شادي عند عودتها إلى المنزل أن جانبًا واحدًا من خد طفلها به تقرحات وفي خلال 6 ساعات فقط أصبح الجانب مغطي بالتقرحات المؤلمة حيث ظل الطفل يصرخ من شدة الألم.

وأفاد الأطباء في مستشفى بالقرب من منزلهما في وسط بنسلفانيا في الولايات المتحدة بأن الطفل أصيب بفيروس "قاتل" بعد أن قبله شخص مصاب بقرحة باردة.

جدير بالذكر أن أسرة الطفل لم تتعرف علي الشخص صاحب القبلة القاتلة إلا أنه بسببها تسببت في وفاة الرضيع.