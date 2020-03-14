  • السبت 14 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الحج

أول دولة إسلامية تعلن إلغاء فريضة الحج هذا العام

مقتدي الصدر

طلب غير متوقع من مقتدى الصدر لمواجهة "كورونا

نجيب ساويرس

ساويرس: انتصرنا على كورونا.. والسياحة عاوزة دعم من الحكومة

أبوهشيمة وياسمين صبري

أول صور من حفل خطوبة "أبوهشيمة" وياسمين صبري

حجاب لعلاج كورونا

ليست نكتة.."حجاب حيدر اليتيم" علاج جديد لكورونا

مفاجأة.. البرازيلى رونالدينيو معروض علي الزمالك

جائزة جديدة لـ "رونالدينيو" داخل محبسه

صورة من الفيديو

أنقذنا 46 عربية و6 أتويبسات.. بطل إنقاذ التجمع يروي التفاصيل

الإعلامي مصطفي بكري

بكري: "الرئيس يحاول أن ينقذ ما يمكن إنقاذه"

المغامسي

بعد القرني.. المغامسي عن أردوغان : أسمع جعجعة ولا أرى طحنا"

صورة من الفيديو

صادم.. شاب يدخن سيجارة وهو يصلي

"بوسة علي الخد" تنهي حياة رضيع

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

" تلت أرباع البلد هتنام علي البرش"..تعقيب صادم لإعلامي علي الهواء

#

شوبير: علاء علي عانى من شلل تام قبل وفاته

#

آخر ما كتبه علاء علي قبل وفاته بساعات: قلبي واجعني

#

"حصلت على وظيفتى بالحظ".. أسرار لن تصدقها في حياة الباز

بالرغم من التحذيرات التي يطلقها الأطباء من تقبيل الأطفال في السن الصغيرة إلا أن هذه النصائح لا تجد من يسمعها، وللأسف الشديد تسببت قبلة لطفل رضيع يبلغ من العمر 6 شهور في وفاته.

والقبلة المميتة التي تعرض لها الطفل "لينكولن" تسببت في إصابته بـ"الهربس"، حيث اكتشفت الأم ستيفاني شادي عند عودتها إلى المنزل أن جانبًا واحدًا من خد طفلها به تقرحات وفي خلال 6 ساعات فقط أصبح الجانب مغطي بالتقرحات المؤلمة حيث ظل الطفل يصرخ من شدة الألم.

وأفاد الأطباء في مستشفى بالقرب من منزلهما في وسط بنسلفانيا في الولايات المتحدة بأن الطفل أصيب بفيروس "قاتل" بعد أن قبله شخص مصاب بقرحة باردة.

جدير بالذكر أن أسرة الطفل لم تتعرف علي الشخص صاحب القبلة القاتلة إلا أنه بسببها تسببت في وفاة الرضيع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أصغر حالة مصاب بـ "كورونا"
» "بوسة علي الخد" تنهي حياة رضيع
» منى فاروق تثير الجدل بعد هجوم شقيق ياسمين عبد العزيز
» إجراء عاجل من إيران لمواجهة "كورونا"
» في الخطوبة..فستان ياسمين صبري يشعل مواقع التواصل ويثير ضجة
» فنان شهير يثير الجدل حول فيروس كورونا: "صنيعة الأشرار"
» حقيقة هروب أسد من نادى الشمس
» محافظ الإسكندرية: "النوة كانت تقيلة شوية"
» ترامب يرد على حقيقة إصابته بـ "كورونا"
» كم يبلغ عمر "كورونا" على الأسطح وفي الهواء؟
» بعد كشف الحقيقة.. فنانة كويتية شهيرة: اللي حصل دا عيب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح